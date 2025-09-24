Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Polizei sprengt Betrügernetz im Ausland – Erzgebirgerin verliert mehr als Viertelmillion Euro

Ein Anlagebetrug bescherte einen Schaden von rund 290.000 Euro.
Ein Anlagebetrug bescherte einen Schaden von rund 290.000 Euro. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Ein Anlagebetrug bescherte einen Schaden von rund 290.000 Euro.
Ein Anlagebetrug bescherte einen Schaden von rund 290.000 Euro. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Stollberg
Polizei sprengt Betrügernetz im Ausland – Erzgebirgerin verliert mehr als Viertelmillion Euro
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 62-Jährige aus dem Erzgebirge wurde von Anlagebetrügern ausgenommen. Dank akribischer Ermittlungen und internationaler Zusammenarbeit gelang der Polizei nun ein Schlag gegen die Täter in Georgien.

Für eine 62-jährige Frau aus Burkhardtsdorf begann alles mit einem verlockenden Angebot im Internet: Eine seriös wirkende Handelsplattform versprach gute Möglichkeiten für Geldanlagen. Die Seniorin meldete sich an – und geriet laut Polizei in die Fänge professioneller Betrüger.
