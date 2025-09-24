Polizei sprengt Betrügernetz im Ausland – Erzgebirgerin verliert mehr als Viertelmillion Euro

Stollberg
Eine 62-Jährige aus dem Erzgebirge wurde von Anlagebetrügern ausgenommen. Dank akribischer Ermittlungen und internationaler Zusammenarbeit gelang der Polizei nun ein Schlag gegen die Täter in Georgien.
Für eine 62-jährige Frau aus Burkhardtsdorf begann alles mit einem verlockenden Angebot im Internet: Eine seriös wirkende Handelsplattform versprach gute Möglichkeiten für Geldanlagen. Die Seniorin meldete sich an – und geriet laut Polizei in die Fänge professioneller Betrüger.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.