Die Vorweihnachtszeit ist intensiv bei der Post. In Oelsnitz zog die Filiale um.
Die Vorweihnachtszeit ist intensiv bei der Post. In Oelsnitz zog die Filiale um.
Stollberg
Post-Filiale im Erzgebirge hat neuen Standort
Redakteur
Von Michael Urbach
Viele Jahre konnten die Oelsnitzer in der Unteren Hauptstraße ihre Lieferungen abgeben oder abholen. Kürzlich zog die Filiale um. So kommen die Pakete noch rechtzeitig zum Fest an.

Für Oelsnitzer, die Pakete verschicken oder abholen wollten, war lange die Post-Filiale in der Unteren Hauptstraße 9 der Anlaufpunkt. Dies ist seit Dezember anders. Direkt nach der Schließung hat die neue Filiale im Geschäft „Nötzi‘s Spielinsel“ ihren Betrieb aufgenommen.
