Prinzenpaar im Erzgebirge sagt Adieu nach zwei Amtszeiten – und erwartet Nachwuchs

Bei der Oelsnitzer Carnevalsvereinigung ist diese Woche ordentlich gefeiert worden. Für das Prinzenpaar Sandy Walther und Paul Teuchert war es zugleich ein Abschied.

Die närrische Zeit steuert dem Ende zu. An Aschermittwoch ist alles vorbei – und damit endet auch die Amtszeit des Oelsnitzer Prinzenpaares Sandy Walther und Paul Teuchert. Eine weitere wird es für die Beiden nicht geben.