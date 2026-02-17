MENÜ
Für das Oelsnitzer Prinzenpaar Sandy Walther und Paul Teuchert endet die Amtszeit.
Bild: Ralf Wendland
Für das Oelsnitzer Prinzenpaar Sandy Walther und Paul Teuchert endet die Amtszeit.
Für das Oelsnitzer Prinzenpaar Sandy Walther und Paul Teuchert endet die Amtszeit. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Prinzenpaar im Erzgebirge sagt Adieu nach zwei Amtszeiten – und erwartet Nachwuchs
Von Ralf Wendland
Bei der Oelsnitzer Carnevalsvereinigung ist diese Woche ordentlich gefeiert worden. Für das Prinzenpaar Sandy Walther und Paul Teuchert war es zugleich ein Abschied.

Die närrische Zeit steuert dem Ende zu. An Aschermittwoch ist alles vorbei – und damit endet auch die Amtszeit des Oelsnitzer Prinzenpaares Sandy Walther und Paul Teuchert. Eine weitere wird es für die Beiden nicht geben.
