MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Probleme in der Geburtshilfe: Warum eine Hebamme im Erzgebirge keine Geburten mehr begleiten wird

Seit fast 20 Jahren ist Anica Schaufuß Hebamme, sieben davon im Zschopauer Krankenhaus. Doch bald ist Schluss.
Seit fast 20 Jahren ist Anica Schaufuß Hebamme, sieben davon im Zschopauer Krankenhaus. Doch bald ist Schluss. Bild: Andreas Bauer
Um die 350 Kinder kommen jedes Jahr in Zschopau zur Welt, damit gilt die Geburtenstation als klein.
Um die 350 Kinder kommen jedes Jahr in Zschopau zur Welt, damit gilt die Geburtenstation als klein. Bild: Andreas Bauer
Seit ein paar Jahren gehört das Zschopauer Krankenhaus zum Erzgebirgsklinikum.
Seit ein paar Jahren gehört das Zschopauer Krankenhaus zum Erzgebirgsklinikum. Bild: Kristian Hahn
Bald ist Zschopau die letzte Geburtenstationen in Sachsen, die von freiberuflichen Hebammen betrieben wird.
Bald ist Zschopau die letzte Geburtenstationen in Sachsen, die von freiberuflichen Hebammen betrieben wird. Bild: Andreas Bauer
Geburt ist kaum planbar: Nur jedes zehnte Kind kommt am errechneten Termin zur Welt.
Geburt ist kaum planbar: Nur jedes zehnte Kind kommt am errechneten Termin zur Welt. Bild: Andreas Bauer
Seit fast 20 Jahren ist Anica Schaufuß Hebamme, sieben davon im Zschopauer Krankenhaus. Doch bald ist Schluss.
Seit fast 20 Jahren ist Anica Schaufuß Hebamme, sieben davon im Zschopauer Krankenhaus. Doch bald ist Schluss. Bild: Andreas Bauer
Um die 350 Kinder kommen jedes Jahr in Zschopau zur Welt, damit gilt die Geburtenstation als klein.
Um die 350 Kinder kommen jedes Jahr in Zschopau zur Welt, damit gilt die Geburtenstation als klein. Bild: Andreas Bauer
Seit ein paar Jahren gehört das Zschopauer Krankenhaus zum Erzgebirgsklinikum.
Seit ein paar Jahren gehört das Zschopauer Krankenhaus zum Erzgebirgsklinikum. Bild: Kristian Hahn
Bald ist Zschopau die letzte Geburtenstationen in Sachsen, die von freiberuflichen Hebammen betrieben wird.
Bald ist Zschopau die letzte Geburtenstationen in Sachsen, die von freiberuflichen Hebammen betrieben wird. Bild: Andreas Bauer
Geburt ist kaum planbar: Nur jedes zehnte Kind kommt am errechneten Termin zur Welt.
Geburt ist kaum planbar: Nur jedes zehnte Kind kommt am errechneten Termin zur Welt. Bild: Andreas Bauer
Stollberg
Probleme in der Geburtshilfe: Warum eine Hebamme im Erzgebirge keine Geburten mehr begleiten wird
Von Ulrike Abraham
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weniger Kaiserschnitte, weniger traumatisierte Mütter: Darin, dass gute Geburtshilfe wichtig ist, sind sich alle Beteiligten einig. Eine Eins-zu-eins-Begleitung gilt als erstrebenswert. Der neue Hebammenhilfevertrag sollte die Lage verbessern. Das Gegenteil ist der Fall. Wie konnte es dazu kommen?

Vor der Notaufnahme qualmen die Ersten im Raucherhäuschen. Im Foyer riecht es nach Brötchen. Zwei Etagen weiter oben hat Anica Schaufuß den Kasack gerade gegen Jeans und Pulli getauscht. Ein Holzfensterbild der Seiffener Kirche taucht das Dienstzimmer der Hebammen in weiches Licht. Die Nacht war ruhig. Kein Kind kam zur Welt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
18:00 Uhr
9 min.
Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025?
Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.
unserer Redaktion
11.08.2025
4 min.
Trotz Geburtenknick in Mittelsachsen: „Wollen die Geburtsklinik im Einzugsgebiet sein“
Auf der Wochenbettstation des Kreiskrankenhauses Freiberg bereitet Schwester Melissa ein Neugeborenes auf eine Untersuchung vor.
Immer weniger Mittelsachsen kommen zur Welt. Doch die Kliniken in Freiberg und Mittweida setzen weiter auf ihr Angebot, bauen es teils sogar aus. Wohnortnähe und individuelle Versorgung sind Trumpf.
Franziska Bernhardt-Muth
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
Mehr Artikel