Prügelnder Flüchtling im Erzgebirge fühlt sich verhext: Warum er nicht ins Gefängnis kommt

Stollberg
Obwohl er vom Amtsgericht bereits zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt wurde, braucht ein Afghane nicht hinter Gitter. Das Landgericht will ihm noch eine letzte Chance geben. Warum?
Wird er wieder Menschen verprügeln und verletzen? Dieser kräftige Mann, der vor zehn Jahren aus Afghanistan nach Deutschland kam? Das Amtsgericht Stollberg hatte im April diesen Jahres genau dies befürchtet - und wollte deshalb den Angeklagten für zehn Monate ins Gefängnis stecken. Um andere Menschen zu schützen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.