MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Stollberg ist bei einem Unfall eine Radfahrerin verletzt worden.
In Stollberg ist bei einem Unfall eine Radfahrerin verletzt worden. Bild: Symbolbild/Carsten Rehder/dpa
In Stollberg ist bei einem Unfall eine Radfahrerin verletzt worden.
In Stollberg ist bei einem Unfall eine Radfahrerin verletzt worden. Bild: Symbolbild/Carsten Rehder/dpa
Stollberg
Radfahrerin im Erzgebirge verletzt – Autofahrer flüchtet
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Unfall in Stollberg hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Was passiert ist.

Ein Fall von Unfallflucht beschäftigt die Polizei in Stollberg. Der Unfall hat sich bereits am Dienstag ereignet. Nach Polizeiangaben war eine Fahrradfahrerin kurz nach 13 Uhr auf der Schillerstraße (S 258) in Richtung Niederdorf unterwegs. An der Kreuzung Schillerstraße/Schlachthofstraße wollte die 36-Jährige nach links abbiegen. In diesem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:01 Uhr
4 min.
„Lieber die Ruhe in Schöneck anstatt Bürgerkrieg in Berlin“: So gefragt ist der Ski- und Rodelspaß zum Jahreswechsel im Vogtland
Carina und Felix Wünsche aus Tiefenbrunn nutzten mit ihren Kindern Fynn (links) und Nils (rechts) die Winterbedingungen in der Skiwelt Schöneck.
Am Silvestertag öffnete die Skiwelt Schöneck die Pisten am Zauberteppich. Viele nutzten die Möglichkeit zum Rodeln oder Skifahren. In wenigen Tagen soll auch der Sessellift in Betrieb gehen.
Christian Schubert
15:34 Uhr
1 min.
Drei Verletzte nach Wendemanöver im Erzgebirge
Auf der B 95 im Erzgebirge hat sich am Sonntag ein Unfall ereignet.
Auf der B 95 sind ein Ford und ein Mercedes zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Annaberg-Buchholz.
Kjell Riedel
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
13:21 Uhr
3 min.
„Schade“: Einziges zentrales Feuerwerk im Vogtland nur mäßig besucht
Etwa 100 Ellefelder kamen zum zentralen Feuerwerk.
Zwölf Minuten hat Profi-Pyrotechniker Dominic Schmutzler zum Jahreswechsel am Ellefelder Sportplatz alle Register gezogen. Dennoch bleibt eine Fortsetzung äußerst unwahrscheinlich.
Sylvia Dienel
12:53 Uhr
5 min.
Inferno bei Silvesterparty: Dutzende Tote in der Schweiz
Hunderte Menschen hatten in der Bar den Jahreswechsel gefeiert.
Im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana endet eine Silvesterparty im Inferno. Viele Fragen sind offen, etwa, ob Ausländer unter den Opfern sind. In einer Sache sind sich die Behörden gleich sicher.
Christiane Oelrich, dpa
07:21 Uhr
1 min.
Zwei Unfälle auf A 72 bei Stollberg: Fahrbahn für längere Zeit gesperrt
Update
Die A 72 musste am Dienstagmorgen wegen eines Unfalls gesperrt werden.
Ein Lkw kam am frühen Dienstagmorgen ins Schleudern, sein Anhänger kippte um. Nicht der einzige Unfall. Die Fahrbahn musste für längere Zeit gesperrt werden.
André März
Mehr Artikel