Radfahrerin im Erzgebirge verletzt – Autofahrer flüchtet

Stollberg
Nach einem Unfall in Stollberg hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Was passiert ist.
Ein Fall von Unfallflucht beschäftigt die Polizei in Stollberg. Der Unfall hat sich bereits am Dienstag ereignet. Nach Polizeiangaben war eine Fahrradfahrerin kurz nach 13 Uhr auf der Schillerstraße (S 258) in Richtung Niederdorf unterwegs. An der Kreuzung Schillerstraße/Schlachthofstraße wollte die 36-Jährige nach links abbiegen. In diesem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.