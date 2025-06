Radtour im Erzgebirge führt durchs Zwönitztal: „Fast zu warm“

Bei sommerlichen Temperaturen haben sich am Sonntag 601 Radfahrer auf die Strecken bei der 13. Zwönitztal-Radtour begeben.

Ob sportliche Herausforderung oder Familienausflug – bei der 13. Zwönitztal-Radtour am Sonntag, mit Start und Ziel in Zwönitz am Sportzentrum, war für jeden etwas dabei. Die 601 Starter haben sich verteilt auf die Sportstrecke (59), die Aktivenstrecke (139), die Fitnessstrecke (194) und die Familienstrecke (147). Zudem waren 63 Wanderer und...