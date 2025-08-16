Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ausfindig gemacht Bild: Heiko Küverling/Archiv
Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ausfindig gemacht Bild: Heiko Küverling/Archiv
Stollberg
Raubüberfall auf Bäckerei in Thalheim – Polizei macht Tatverdächtigen ausfindig
Von Katrin Hofmann
Bei einem Raubüberfall hatte ein maskierter Mann in Thalheim mehrere hundert Euro Geld erpresst. Er bedrohte die Angestellte einer Bäckerei mit einem Messer.

Thalheim.

Die Polizei hat im Erzgebirgskreis einen 17-Jährigen ausfindig gemacht, der verdächtigt wird, am Freitag in Thalheim eine Bäckerei überfallen zu haben. Bei der Durchsuchung der Wohnräume fanden die Kriminalbeamten unter anderem das bei der Tat genutzte Messer und einen Teil des erbeuteten Bargeldes. Zu einer Festnahme des Jugendlichen kam es nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nicht. Die Ermittlungen gegen ihn werden durch die Chemnitzer Kriminalpolizei geführt. Bei dem Überfall hatte ein Maskierter von einer Angestellten mit gezücktem Messer Bargeld gefordert. Nachdem ihm die Tageseinnahmen übergeben worden waren, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei hatte nach der Tat Zeugen gesucht. (hkat/bz)

