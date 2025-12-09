Rauchzeichen aus der Vergangenheit: Stadt im Erzgebirge feiert ganz besondere Premiere

Das 1. Tholmer Räucherhäusl ist jetzt in Thalheim erschienen, und es soll keine Eintagsfliege blieben. Geplant sind in den kommenden Jahren weitere geschichtsträchtige rauchende Häuschen.

Im Herzen des Erzgebirges sind sie stille Botschafter der Weihnacht: Räucherhäuschen, Schwibbögen, Bergmann und Engel. Und sie sind mehr als nur Dekoration – es ist gelebte Tradition. In Thalheim ist jetzt das 1. Tholmer Räucherhäusl erschienen. Die Stadt hatte einst eine Fülle an Gasthöfen und Cafés, doch viele sind heute nur noch...