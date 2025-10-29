Retter am Rathaus: Thalheim schafft Defibrillator an

Thalheim setzt auf Sicherheit: Ein vollautomatischer Defibrillator am Rathaus soll Leben retten. Das Gerät ist auch für Laien leicht bedienbar.

Ein vollautomatischer Defibrillator (AED) ist kürzlich in Thalheim installiert worden. Das lebensrettende Gerät befindet sich an einem Nebengebäude des Rathauses – direkt am Marktplatz –, wie Rathaussprecherin Wiebke Arnold mitteilte. Der tragbare AED kommt bei einem Herzstillstand zum Einsatz und kann das Herz durch gezielte Stromstöße...