Michael Weißbach (AG Stadtmarketing) und Oliver Lorenz (Firma MeDConNet) mit dem Defibrillator.
Michael Weißbach (AG Stadtmarketing) und Oliver Lorenz (Firma MeDConNet) mit dem Defibrillator. Bild: Stadt Thalheim
Stollberg
Retter am Rathaus: Thalheim schafft Defibrillator an
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thalheim setzt auf Sicherheit: Ein vollautomatischer Defibrillator am Rathaus soll Leben retten. Das Gerät ist auch für Laien leicht bedienbar.

Ein vollautomatischer Defibrillator (AED) ist kürzlich in Thalheim installiert worden. Das lebensrettende Gerät befindet sich an einem Nebengebäude des Rathauses – direkt am Marktplatz –, wie Rathaussprecherin Wiebke Arnold mitteilte. Der tragbare AED kommt bei einem Herzstillstand zum Einsatz und kann das Herz durch gezielte Stromstöße...
