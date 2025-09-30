Retter im Erzgebirge üben für den Ernstfall: Schwerer Busunfall als Szenario

Stollberg
Einsatzkräfte haben am Montag in Pfaffenhain eine Übung absolviert. Ausgangspunkt: ein Unfall, bei dem auch ein Bus beteiligt war, mit Schwerverletzten.
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oelsnitz und Hohndorf sowie weitere Rettungskräfte des Rettungsdienstes haben am Montagabend auf dem Gelände des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Pfaffenhain den Ernstfall geprobt. Ausgangspunkt des Übungsszenarios war ein schwerer Verkehrsunfall: zwei Autos, ein Bus und viele Verletzte.
