Einsatzkräfte haben am Montag in Pfaffenhain den Ernstfall geprobt. Übungsszenario: ein schwerer Unfall.
Einsatzkräfte haben am Montag in Pfaffenhain den Ernstfall geprobt. Übungsszenario: ein schwerer Unfall. Bild: André März
Einsatzkräfte haben am Montag in Pfaffenhain den Ernstfall geprobt. Übungsszenario: ein schwerer Unfall.
Einsatzkräfte haben am Montag in Pfaffenhain den Ernstfall geprobt. Übungsszenario: ein schwerer Unfall. Bild: André März
Stollberg
Retter im Erzgebirge üben für den Ernstfall: Schwerer Busunfall als Szenario
Von André März
Einsatzkräfte haben am Montag in Pfaffenhain eine Übung absolviert. Ausgangspunkt: ein Unfall, bei dem auch ein Bus beteiligt war, mit Schwerverletzten.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oelsnitz und Hohndorf sowie weitere Rettungskräfte des Rettungsdienstes haben am Montagabend auf dem Gelände des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Pfaffenhain den Ernstfall geprobt. Ausgangspunkt des Übungsszenarios war ein schwerer Verkehrsunfall: zwei Autos, ein Bus und viele Verletzte.
In die Übung waren 57 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Stollberg, Oelsnitz, Thalheim, Zwönitz und Gablenz sowie der ABC-Fachberater der Feuerwehr Beierfeld und der diensthabender Kreisbrandmeister involviert.
