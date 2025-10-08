Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Risse und Absenkungen: Kürzlich erneuerte Bundesstraße im Erzgebirge wird erneut gesperrt

Bald gibt es auf der B 180 bei Stollberg wieder eine Umleitung.
Bald gibt es auf der B 180 bei Stollberg wieder eine Umleitung.
Stollberg
Risse und Absenkungen: Kürzlich erneuerte Bundesstraße im Erzgebirge wird erneut gesperrt
Redakteur
Von Katrin Hofmann
An sich galt die Fahrbahnerneuerung der B 180 zwischen Thalheim und Stollberg als abgeschlossen. Nun steht allerdings wieder eine Vollsperrung bevor: aufgrund von Mängeln.

Eigentlich war die Fahrbahnerneuerung der B 180 zwischen Thalheim und Stollberg 2020 beendet worden. Eigentlich. Denn nun soll die etwa für Berufspendler wichtige Verbindung erneut voll gesperrt werden. Regressleistungen – also Nachbesserungen – stehen an. Das hat das Landratsamt Erzgebirgskreis mitgeteilt.
