  • Rührende Tier-Geschichte aus dem Erzgebirge: Wie sich das Fohlen Löwenherz ins Leben kämpfte

Ein ungleiches, aber unzertrennliches Paar: Löwenherz und seine Amme Roja.
Bild: Conny Reichel
Ein ungleiches, aber unzertrennliches Paar: Löwenherz und seine Amme Roja.
Ein ungleiches, aber unzertrennliches Paar: Löwenherz und seine Amme Roja. Bild: Conny Reichel
Stollberg
Rührende Tier-Geschichte aus dem Erzgebirge: Wie sich das Fohlen Löwenherz ins Leben kämpfte
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaum geboren, verlor der kleine Hengst Löwenherz seine Mutter. Dank einer ungewöhnlichen Ziehmutter wird er nun beim Pferdetag in Zwönitz gefeiert.

Dieses Fohlen hätte keinen passenderen Namen tragen können: Löwenherz. Kaum geboren, verlor es auf tragische Weise seine Mutter. Doch anstatt aufzugeben, kämpfte es sich ins Leben zurück und darf am Sonntag beim Pferdetag in Zwönitz dabei sein.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
