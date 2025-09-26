Rührende Tier-Geschichte aus dem Erzgebirge: Wie sich das Fohlen Löwenherz ins Leben kämpfte

Stollberg
Kaum geboren, verlor der kleine Hengst Löwenherz seine Mutter. Dank einer ungewöhnlichen Ziehmutter wird er nun beim Pferdetag in Zwönitz gefeiert.
Dieses Fohlen hätte keinen passenderen Namen tragen können: Löwenherz. Kaum geboren, verlor es auf tragische Weise seine Mutter. Doch anstatt aufzugeben, kämpfte es sich ins Leben zurück und darf am Sonntag beim Pferdetag in Zwönitz dabei sein.
