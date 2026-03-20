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Olga Lysytska trat im Bürgergarten in Stollberg auf.
Olga Lysytska trat im Bürgergarten in Stollberg auf. Foto: Ralf Wendland
Die Kunstwerke wurden auf eine Leinwand übertragen.
Die Kunstwerke wurden auf eine Leinwand übertragen. Foto: Ralf Wendland
Olga Lysytska trat im Bürgergarten in Stollberg auf.
Olga Lysytska trat im Bürgergarten in Stollberg auf. Foto: Ralf Wendland
Die Kunstwerke wurden auf eine Leinwand übertragen.
Die Kunstwerke wurden auf eine Leinwand übertragen. Foto: Ralf Wendland
Stollberg
Sandtheater im Erzgebirge: Künstlerin erschafft vergängliche Bilder
Von Ralf Wendland
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Im Bürgergarten in Stollberg haben Besucher diese Woche eine Mischung aus Sandkunst und Erzählung erlebt.

Es ist eine faszinierende Kunst des Augenblicks, einzigartig und vergänglich: Kaum hat das Auge die filigranen Konturen eines Kunstwerkes erfasst, verwischt eine flüchtige Handbewegung der Künstlerin die Züge und lässt ein neues Bild entstehen. Und der Betrachter kann jede Handbewegung verfolgen und sieht, was aus Sandkörnern entsteht. Im...
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