Die Kunst von Olga Lysytska ist buchstäblich auf Sand gebaut.
Die Kunst von Olga Lysytska ist buchstäblich auf Sand gebaut.
Fast fotografisch wirken die Sandbilder, die unter den Händen der Künstlerin entstehen.
Fast fotografisch wirken die Sandbilder, die unter den Händen der Künstlerin entstehen.
Kristin Hempel, Martina Luther und Susann Ziegner (v. l.) zeigten sich in der Pause tief beeindruckt von der Show.
Kristin Hempel, Martina Luther und Susann Ziegner (v. l.) zeigten sich in der Pause tief beeindruckt von der Show.
Zwickau
Sandmalerei in Zwickau: Jedes Körnchen erzählt eine Geschichte
Von Torsten Piontkowski
Zur Musik des Filmkomponisten Hans Zimmer formt und erzählt die Sandkünstlerin Olga Lysytska Geschichten. Ihre Kunstwerke für den Augenblick präsentierte die Ukrainerin nun in der „Neuen Welt“.

Wer es einmal selbst ausprobieren möchte, sollte mit Gries beginnen, erklärt die Künstlerin auf ihrer Homepage. Olga Lysytska selbst arbeitet mit Sand aus der Kalahari-Wüste. Seit 2015 verzaubert sie das Publikum weltweit mit ihrem Sandtheater.
