Sandmalerei in Zwickau: Jedes Körnchen erzählt eine Geschichte

Zwickau
Zur Musik des Filmkomponisten Hans Zimmer formt und erzählt die Sandkünstlerin Olga Lysytska Geschichten. Ihre Kunstwerke für den Augenblick präsentierte die Ukrainerin nun in der „Neuen Welt“.
Wer es einmal selbst ausprobieren möchte, sollte mit Gries beginnen, erklärt die Künstlerin auf ihrer Homepage. Olga Lysytska selbst arbeitet mit Sand aus der Kalahari-Wüste. Seit 2015 verzaubert sie das Publikum weltweit mit ihrem Sandtheater.
