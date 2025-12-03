Schmierfinken verunstalten Gebäude am Rathausplatz in Oelsnitz

Stollberg
Mit Permanentmarker haben Unbekannte Wände in Oelsnitz beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
Eine öffentliche Toilette sowie ein weiteres Gebäude am Rathausplatz in Oelsnitz sind das Ziel von Schmierfinken geworden. Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr wurde bei der Polizei eine Sachbeschädigung angezeigt. Bisher Unbekannte hatten laut Auskunft der Polizeidirektion Chemnitz mindestens sechs Schriftzüge mit schwarzem Edding-Stift an die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.