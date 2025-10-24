Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Daniel Helfenbein (l.) und Chris Klötzer aus der 12. Klasse hängen die Botschaften an den „Wunschbaum“. Bild: Georg Dostmann
Daniel Helfenbein (l.) und Chris Klötzer aus der 12. Klasse hängen die Botschaften an den „Wunschbaum“. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Schüler aus dem Erzgebirge blicken auf die Arbeitswelt von morgen
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schüler der Internationalen Schule Niederwürschnitz haben einen Baum voller Wünsche an die Berufswelt gestaltet – auch ihre Sorgen fanden an diesem einen Platz.

Chris weiß genau, wohin er will. „Ich möchte im kulturellen Bereich, Richtung Schauspiel, arbeiten“, sagt er. Der Zwölftklässler der Internationalen Schule Niederwürschnitz mit Oberschule und Gymnasium ist einer von 19 Siebt- bis Zwölftklässlern, die auf dem Schulgelände einen Baum gepflanzt und am Freitag mit Botschaften zur...
