Schüler aus dem Erzgebirge blicken auf die Arbeitswelt von morgen

Schüler der Internationalen Schule Niederwürschnitz haben einen Baum voller Wünsche an die Berufswelt gestaltet – auch ihre Sorgen fanden an diesem einen Platz.

Chris weiß genau, wohin er will. „Ich möchte im kulturellen Bereich, Richtung Schauspiel, arbeiten“, sagt er. Der Zwölftklässler der Internationalen Schule Niederwürschnitz mit Oberschule und Gymnasium ist einer von 19 Siebt- bis Zwölftklässlern, die auf dem Schulgelände einen Baum gepflanzt und am Freitag mit Botschaften zur...