Schüler aus dem Erzgebirge gewinnen Kalenderwettbewerb

Stollberg
Die Bilder von Drittklässlern aus Niederwürschnitz und einer Viertklässlerin aus Scheibenberg werden in einem Jahreskalender veröffentlicht. Dafür gab’s auch eine kleine Belohnung.
Aus insgesamt 478 eingereichten Werken haben es auch zwei Schülerarbeiten aus Scheibenberg und Niederwürschnitz in den „Natur-zum-Anfassen-Kalender“ 2026 geschafft. Das hat Envia M mitgeteilt. Der von Envia M und Mitgas aufgelegte Jahreskalender wird mit Bildern und Collagen von Schülern bestückt. Diese entstanden zwischen 18. August und...
