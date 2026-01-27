Schulausbau in Zeiten des Geburtenknicks: Warum dieses Projekt im Erzgebirge Sinn macht

Stollberg
Der Geburtenrückgang ist dramatisch. Kitas müssen schon jetzt um ihre Existenz bangen. Weiterführende Schulen trifft der Trend in zehn Jahren. Warum das Leukersdorfer Schulzentrum trotzdem anbaut.
Sie waren als Notlösung gedacht, weil die Schule aus allen Nähten platzte. Doch einige der Schüler, die als Fünftklässler in den 2020 aufgestellten Containern Unterricht hatten, machen dieses Jahr ihren Realschulabschluss. Sie werden nicht mehr davon profitieren, dass der langersehnte Umbau am Leukersdorfer Schulzentrum nun endlich Realität...
