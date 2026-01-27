MENÜ
Das Baugerüst steht: Das ESZ in Leukersdorf bekommt eine zusätzliche zweite Etage.
Das Baugerüst steht: Das ESZ in Leukersdorf bekommt eine zusätzliche zweite Etage. Bild: André März
Die Container in Weiß und Blau sind ein seit acht Jahren andauerndes Provisorium.
Die Container in Weiß und Blau sind ein seit acht Jahren andauerndes Provisorium. Bild: Katrin Hofmann
Pult- statt Satteldach: So wird die neue zweite Etage im Haus 3 des ESZ in Leukersdorf aussehen.
Pult- statt Satteldach: So wird die neue zweite Etage im Haus 3 des ESZ in Leukersdorf aussehen. Bild: Visualisierung: EVZ Leukersdorf
Stollberg
Schulausbau in Zeiten des Geburtenknicks: Warum dieses Projekt im Erzgebirge Sinn macht
Von Ulrike Abraham
Der Geburtenrückgang ist dramatisch. Kitas müssen schon jetzt um ihre Existenz bangen. Weiterführende Schulen trifft der Trend in zehn Jahren. Warum das Leukersdorfer Schulzentrum trotzdem anbaut.

Sie waren als Notlösung gedacht, weil die Schule aus allen Nähten platzte. Doch einige der Schüler, die als Fünftklässler in den 2020 aufgestellten Containern Unterricht hatten, machen dieses Jahr ihren Realschulabschluss. Sie werden nicht mehr davon profitieren, dass der langersehnte Umbau am Leukersdorfer Schulzentrum nun endlich Realität...
