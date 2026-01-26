Wocheneinkauf mit Selbstbedienung: Erzgebirge soll ersten smarten Supermarkt bekommen

Drinnen sieht es aus wie in einem normalen Laden, doch Personal gibt es nicht: Mit einem solchen Smart Store will ein Leukersdorfer das Einkaufen im Dorf wieder möglich machen.

Die Wende hat der Konsum überlebt. Als Kind musste Philipp Froeschke nur die Hauptstraße überqueren, die vor seinem Elternhaus durch Leukersdorf führt. In dem kleinen Laden, der in den 1990er-Jahren ein Edeka-Warenhaus war, gab es Kartoffeln, Lutscher und Mehl. Was man eben so braucht. Später zog ein Nah & Gut ein und blieb – bis im...