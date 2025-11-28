Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marktmeisterin Bärbel Raatz mit einem Schwibbogen in Form einer Raupe, den sie als Dankeschön für die Organisation von einem Teilnehmer vergangenes Jahr geschenkt bekommen hat.
Marktmeisterin Bärbel Raatz mit einem Schwibbogen in Form einer Raupe, den sie als Dankeschön für die Organisation von einem Teilnehmer vergangenes Jahr geschenkt bekommen hat. Bild: Georg Dostmann
Auch ein Exemplar mit einem Bild von Ozzy Osbourne ist ausgestellt.
Auch ein Exemplar mit einem Bild von Ozzy Osbourne ist ausgestellt. Bild: Georg Dostmann
Zu sehen sind 51 Schwibbögen.
Zu sehen sind 51 Schwibbögen. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Schwibbogenschau in Stollberg: Von Lego bis Ozzy Osbourne
Von Georg Ulrich Dostmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Stollberg startet eine bemerkenswerte Schwibbogenausstellung. 51 kreative und einzigartige Bögen sind zu sehen. Auch die Besucher sind wieder gefragt.

Am kommenden Sonntag startet die 24. Schwibbogenausstellung in der St. Jakobikirche in Stollberg. Zu sehen sind 51 Bögen von 22 Erwachsenen und vier Kindern. Sieben Teilnehmer davon haben sogar mehr als einen Schwibbogen abgegeben. Den Rekord hält Undine Scheinpflug aus Marienberg, die 16 Stück eingereicht hat.
