Schwibbogenschau in Stollberg: Von Lego bis Ozzy Osbourne

In Stollberg startet eine bemerkenswerte Schwibbogenausstellung. 51 kreative und einzigartige Bögen sind zu sehen. Auch die Besucher sind wieder gefragt.

Am kommenden Sonntag startet die 24. Schwibbogenausstellung in der St. Jakobikirche in Stollberg. Zu sehen sind 51 Bögen von 22 Erwachsenen und vier Kindern. Sieben Teilnehmer davon haben sogar mehr als einen Schwibbogen abgegeben. Den Rekord hält Undine Scheinpflug aus Marienberg, die 16 Stück eingereicht hat.