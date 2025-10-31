So klappt’s mit dem winterfesten Garten: Profis aus dem Erzgebirge verraten ihre besten Tipps

Stollberg
Pflanzen und säen jetzt noch im Spätherbst? Geht das? Gartenprofis erklären, was bis zum Winter nötig und noch möglich ist. Eins vorweg: Sogar frischer Salat zur Weihnachtszeit ist drin.
Wenn die Blätter fallen, beginnt für Gartenliebhaber eine arbeitsreiche Zeit. Diese umfasst weit mehr als das Wegräumen von Laub und Gartenmöbeln. Der Rückschnitt einiger Pflanzen ist jetzt möglich. Und Pflanzzeit ist nach wie vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.