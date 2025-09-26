Sogar Windows 95 lebt: Jugendclub im Erzgebirge lässt es bei Revivalparty noch mal krachen

Stollberg
Mittlerweile wohnen Ehemalige des Jugendclubs „Pink Panther“ überall verstreut. Nun haben sie sich noch einmal in Stollberg getroffen - und das Feiern mit einem guten Zweck verknüpft.
Im Jugendclub keimte mal die Idee zu dieser Beachparty auf. Doch woher Sand nehmen? Am Ende kein Problem: Mitarbeiter des Bauhofs halfen, karrten mit dem Multicar Ladung und Ladung heran. Vielleicht 20 Jahre ist das her, doch Norman Schirmer erzählt, als sei es gestern gewesen. Er grinst. „Wir haben den Sand durchs Fenster reingeschaufelt, und...
