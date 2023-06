Solarthermieanlage defekt: Fünf Feuerwehren in Lugau im Einsatz

Lugau.

Zu einer vermeintlich in Brand geratenen Solarthermieanlage sind am Sonntagnachmittag fünf Feuerwehren nach Lugau ausgerückt. Der Lugauer Wehrleiter Sven Schimmel spricht von 74 Einsatzkräften, einschließlich Rettungsdienst, die zu dem Wohnhaus in der Unteren Hauptstraße gerufen wurden. Zuvor soll es einen lauten Knall und Rauchentwicklung gegeben haben. Offenbar war dafür ein technischer Defekt verantwortlich, gebrannt hat es aber nicht, erklärt der Wehrleiter. Mit einer Drehleiter haben die Feuerwehrleute die Anlage zur Kühlung mit Wasser berieselt. Neben der Lugauer waren auch Feuerwehren aus Niederwürschnitz, Erlbach-Kirchberg, Oelsnitz und Ursprung im Einsatz, der bis gegen 17 Uhr andauerte. (mik/mär)