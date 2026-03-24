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Mit seinem „Mülltaxi“ dabei: der ehemalige Mitteldorfer Rico Wehler und sein Trabi „Schorsch“.
Mit seinem „Mülltaxi“ dabei: der ehemalige Mitteldorfer Rico Wehler und sein Trabi „Schorsch“. Foto: Schirmer
Mit seinem „Mülltaxi“ dabei: der ehemalige Mitteldorfer Rico Wehler und sein Trabi „Schorsch“.
Mit seinem „Mülltaxi“ dabei: der ehemalige Mitteldorfer Rico Wehler und sein Trabi „Schorsch“. Foto: Schirmer
Stollberg
„Solche Funde sind frustrierend“: Was Erzgebirger bei einer Müllwanderung entdecken
Redakteur
Von Michael Urbach
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Über eine Rekordbeteiligung freuen sich die Organisatoren von Müllwanderung und Hallenputztag in Mitteldorf. Doch es gab mehr zu tun, als gedacht.

Mitteldorf hat am Wochenende eindrucksvoll den Gemeinschaftsgeist unter Beweis gestellt, wie der Ortsvorsteher Norman Schirmer mitteilte. Über 100 Bürger beteiligten sich an der sechsten Umweltaktion und dem Hallenputztag – neuer Bestwert.
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