„Solche Funde sind frustrierend“: Was Erzgebirger bei einer Müllwanderung entdecken

Über eine Rekordbeteiligung freuen sich die Organisatoren von Müllwanderung und Hallenputztag in Mitteldorf. Doch es gab mehr zu tun, als gedacht.

Mitteldorf hat am Wochenende eindrucksvoll den Gemeinschaftsgeist unter Beweis gestellt, wie der Ortsvorsteher Norman Schirmer mitteilte. Über 100 Bürger beteiligten sich an der sechsten Umweltaktion und dem Hallenputztag – neuer Bestwert. Mitteldorf hat am Wochenende eindrucksvoll den Gemeinschaftsgeist unter Beweis gestellt, wie der Ortsvorsteher Norman Schirmer mitteilte. Über 100 Bürger beteiligten sich an der sechsten Umweltaktion und dem Hallenputztag – neuer Bestwert.