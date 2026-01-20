MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Sorge bei VW-Tochter in Stollberg: „Das Know-how zu verlieren, wäre eine industriepolitische Katastrophe“

Mehr als 500 Beschäftigte haben am Dienstag bei IAV in Stollberg gegen Stellenabbau und Nullrunden protestiert.
Mehr als 500 Beschäftigte haben am Dienstag bei IAV in Stollberg gegen Stellenabbau und Nullrunden protestiert. Bild: Erz-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Ingo Lath ist Betriebsratsvorsitzender bei IAV in Stollberg, Eddie Kruppa ist der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Chemnitz.
Ingo Lath ist Betriebsratsvorsitzender bei IAV in Stollberg, Eddie Kruppa ist der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Chemnitz. Bild: Erz-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Rasha Nasr, Bundestagsabgeordnete der SPD, und Marco Böhme, Landesvorsitzender der Linken, signalisierten in Stollberg ihre Unterstützung.
Rasha Nasr, Bundestagsabgeordnete der SPD, und Marco Böhme, Landesvorsitzender der Linken, signalisierten in Stollberg ihre Unterstützung. Bild: Erz-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Mehr als 500 Beschäftigte haben am Dienstag bei IAV in Stollberg gegen Stellenabbau und Nullrunden protestiert.
Mehr als 500 Beschäftigte haben am Dienstag bei IAV in Stollberg gegen Stellenabbau und Nullrunden protestiert. Bild: Erz-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Ingo Lath ist Betriebsratsvorsitzender bei IAV in Stollberg, Eddie Kruppa ist der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Chemnitz.
Ingo Lath ist Betriebsratsvorsitzender bei IAV in Stollberg, Eddie Kruppa ist der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Chemnitz. Bild: Erz-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Rasha Nasr, Bundestagsabgeordnete der SPD, und Marco Böhme, Landesvorsitzender der Linken, signalisierten in Stollberg ihre Unterstützung.
Rasha Nasr, Bundestagsabgeordnete der SPD, und Marco Böhme, Landesvorsitzender der Linken, signalisierten in Stollberg ihre Unterstützung. Bild: Erz-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Stollberg
Sorge bei VW-Tochter in Stollberg: „Das Know-how zu verlieren, wäre eine industriepolitische Katastrophe“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ingenieurdienstleister IAV baut bundesweit 1500 Stellen ab, Hunderte Beschäftigte haben am Dienstag protestiert. Sie haben aber auch Ideen, wie ihr Unternehmen die Krise überstehen könnte.

Normalerweise arbeiten die meisten Beschäftigten von IAV in Stollberg an ihren Schreibtischen. Sie programmieren oder konstruieren, verbessern Fahrassistenzsysteme, testen, wie Elektro- oder Verbrennermotoren effizienter werden können. Informatiker, Ingenieurinnen, Mechatroniker finden sich in Teams zusammen. Dass sich fast die ganze Belegschaft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
24.10.2025
2 min.
Bekanntes Geschäft am Stollberger Markt schließt nach Jahrzehnten
Das Geschäft in Stollberg am Hauptmarkt wird aufgegeben.
Das Spiel- und Kreativhaus am Hauptmarkt schließt bald. Das Unternehmen will sich auf zwei andere Geschäftszweige konzentrieren. Ein spezielles Angebot in Stollberg soll aber erhalten bleiben.
Michael Urbach
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
20.01.2026
2 min.
IG Metall warnt vor Jobabbau bei Entwickler IAV
Mitarbeiter des Entwicklungsdienstleisters IAV in Stollberg wollen gegen die Sparpläne des Unternehmens protestieren (Symbolbild)
Die IG Metall bangt um 1.500 Jobs beim Entwicklungsdienstleister IAV. Das könnte auch den Standort Stollberg im Erzgebirge treffen. Dort regt sich Protest.
Mehr Artikel