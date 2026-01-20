Sorge bei VW-Tochter in Stollberg: „Das Know-how zu verlieren, wäre eine industriepolitische Katastrophe“

Stollberg
Der Ingenieurdienstleister IAV baut bundesweit 1500 Stellen ab, Hunderte Beschäftigte haben am Dienstag protestiert. Sie haben aber auch Ideen, wie ihr Unternehmen die Krise überstehen könnte.
Normalerweise arbeiten die meisten Beschäftigten von IAV in Stollberg an ihren Schreibtischen. Sie programmieren oder konstruieren, verbessern Fahrassistenzsysteme, testen, wie Elektro- oder Verbrennermotoren effizienter werden können. Informatiker, Ingenieurinnen, Mechatroniker finden sich in Teams zusammen. Dass sich fast die ganze Belegschaft...
