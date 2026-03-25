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In Stollberg wurde gegen Jobabbau bei IAV demonstriert. Dabei: OB Marcel Schmidt.
In Stollberg wurde gegen Jobabbau bei IAV demonstriert. Dabei: OB Marcel Schmidt. Foto: Beate Krämer/IG Metall
In Stollberg wurde gegen Jobabbau bei IAV demonstriert. Dabei: OB Marcel Schmidt.
In Stollberg wurde gegen Jobabbau bei IAV demonstriert. Dabei: OB Marcel Schmidt. Foto: Beate Krämer/IG Metall
Stollberg
Sorge um Jobs bei IAV in Stollberg – Ministerpräsident Kretschmer schaltet sich ein
Redakteur
Von Michael Urbach
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Die IG Metall erhöht in den Verhandlungen über die zukünftige Ausrichtung von IAV den Druck. Jeder dritte Beschäftigte in Stollberg fürchte um seinen Job. OB Marcel Schmidt appelliert an die Verantwortung des Unternehmens.

Das trübe Wetter passte am Mittwoch zur Stimmung, die derzeit wohl viele Arbeitnehmer spüren – auch in Stollberg. Denn beim Automobil-Entwicklungsdienstleister IAV haben Beschäftigte im Erzgebirge und in Berlin gegen Stellenabbau demonstriert.
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