Sparkasse im Erzgebirge erneut Ziel von Kriminellen: Geldautomat vorerst außer Betrieb

Nach einem Übergriff auf die SB-Servicestelle der Erzgebirgssparkasse in Niederdorf müssen Kunden bis auf Weiteres auf alternative Standorte zum Geldabheben ausweichen.

Das dritte Mal innerhalb kurzer Zeit ist die Erzgebirgssparkasse das Ziel von Kriminellen geworden. Die Polizeidirektion Chemnitz hat am Montagnachmittag einen der „Freie Presse“ vorliegenden Hinweis bestätigt, dass ein Einbruch oder Einbruchsversuch in die SB-Servicestelle der Erzgebirgssparkasse in Niederdorf, Feldstraße 2, stattgefunden...