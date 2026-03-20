Nach Zerstörung von Geldautomat im Erzgebirge: Sparkassen-Kunden können wieder Geld abheben

Seit Freitag steht der Sparkassen-Geldautomat in Niederdorf wieder zur Verfügung. Im vergangenen Jahr gab es einen Aufbruchversuch, seitdem war er außer Betrieb.

Der Geldautomat der SB-Servicestelle der Erzgebirgssparkasse in Niederdorf, Feldstraße 2, ist seit Freitag wieder in Betrieb. Das hat die Erzgebirgssparkasse mitgeteilt. Der einzige Sparkassenautomat in Niederdorf wurde im Juli vergangenen Jahres bei einem Versuch, ihn aufzubrechen, zerstört. Laut einem Sprecher der Erzgebirgssparkasse wurde... Der Geldautomat der SB-Servicestelle der Erzgebirgssparkasse in Niederdorf, Feldstraße 2, ist seit Freitag wieder in Betrieb. Das hat die Erzgebirgssparkasse mitgeteilt. Der einzige Sparkassenautomat in Niederdorf wurde im Juli vergangenen Jahres bei einem Versuch, ihn aufzubrechen, zerstört. Laut einem Sprecher der Erzgebirgssparkasse wurde...