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Der Sparkassenautomat in Niederdorf ist wieder verfügbar.
Der Sparkassenautomat in Niederdorf ist wieder verfügbar. Symbolfoto: Elisa Schu/dpa/Archiv
Der Sparkassenautomat in Niederdorf ist wieder verfügbar.
Der Sparkassenautomat in Niederdorf ist wieder verfügbar. Symbolfoto: Elisa Schu/dpa/Archiv
Stollberg
Nach Zerstörung von Geldautomat im Erzgebirge: Sparkassen-Kunden können wieder Geld abheben
Redakteur
Von Katrin Hofmann
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Seit Freitag steht der Sparkassen-Geldautomat in Niederdorf wieder zur Verfügung. Im vergangenen Jahr gab es einen Aufbruchversuch, seitdem war er außer Betrieb.

Der Geldautomat der SB-Servicestelle der Erzgebirgssparkasse in Niederdorf, Feldstraße 2, ist seit Freitag wieder in Betrieb. Das hat die Erzgebirgssparkasse mitgeteilt. Der einzige Sparkassenautomat in Niederdorf wurde im Juli vergangenen Jahres bei einem Versuch, ihn aufzubrechen, zerstört. Laut einem Sprecher der Erzgebirgssparkasse wurde...
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