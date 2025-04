Sportliches Miteinander: Purple-Path-Lauftreff in Lugau und Gersdorf

Anlässlich der Einweihung des Purple Path findet am Samstag ein spezielles Sportevent statt. Die Anmeldefrist dafür wurde jetzt verlängert.

Die Anmeldefrist für den am Samstag stattfindenden Purple-Path-Lauftreff ist verlängert worden. Laufbegeisterte können sich noch bis Donnerstag für das Event anlässlich der offiziellen Eröffnung des Purple Path, an dem auch Gersdorf und Lugau teilnehmen, registrieren. Der gemeinsame Lauf startet 15 Uhr am Tetzner-Museum in Gersdorf. 14.15...