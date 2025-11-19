Stadt im Erzgebirge kauft Esda-Flächen für 43.000 Euro

Stollberg
Es geht bei dem Vorhaben um mehr Schutz bei Hochwasser. Doch wo sind diese Areale?
Die Thalheimer Stadträte haben jüngst beschlossen, dass die Stadt etwa 15.000 Quadratmeter unbebautes Land von der Firma Esda Strumpfwerke GmbH erwerben soll. Der Kaufpreis beträgt 43.000 Euro. Das Areal befindet sich zwischen Wiesenstraße und den Bahngleisen. Zur Begründung heißt es, dass die Flurstücke in einem festgesetzten...
