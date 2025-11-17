Stadt im Erzgebirge will Sitzungen für Bürger transparenter machen

Mit einem neuen System sollen in Thalheim die Bürger noch besser an den Entscheidungen im Stadtrat teilhaben können. Doch was kostet das?

Damit die Sitzungen im Thalheimer Rathaus weiter transparent organisiert werden - künftig aber auch preiswerter sind - wollen die Stadträte ein neues Sitzungsdienst-Verwaltungssystem nutzen. Dafür sollen bei zwei Jahren Laufzeit fast 21.000 Euro ausgeben werden. Bei dem bisherigen Anbieter seien die Kosten dagegen höher. Das neue Programm...