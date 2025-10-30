Stadt im Erzgebirge zahlt zwei neuen Ärzten einen 25.000-Euro-Zuschuss

Stollberg
Die ärztliche Versorgung ist im ländlichen Raum ein heißes Eisen. Stollberg setzt nun auf zwei neue Mediziner – und lässt sich das etwas kosten.
Stollberg bezuschusst die Ansiedlung von zwei neuen Ärzten. Einen entsprechenden Beschluss hat der Rat einstimmig gefasst. Dabei handelt es sich um einen Allgemeinarzt sowie eine Kinderärztin, erklärte OB Marcel Schmidt. „Sie wollen ab dem zweiten Quartal 2026 in einer Gemeinschaftspraxis tätig werden.“ Dafür sei angefragt worden, ob die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.