Regionale Nachrichten und News
In Stollberg soll sich eine neue Kinderärztin niederlassen.
In Stollberg soll sich eine neue Kinderärztin niederlassen.
Stollberg
Stadt im Erzgebirge zahlt zwei neuen Ärzten einen 25.000-Euro-Zuschuss
Redakteur
Von Michael Urbach
Die ärztliche Versorgung ist im ländlichen Raum ein heißes Eisen. Stollberg setzt nun auf zwei neue Mediziner – und lässt sich das etwas kosten.

Stollberg bezuschusst die Ansiedlung von zwei neuen Ärzten. Einen entsprechenden Beschluss hat der Rat einstimmig gefasst. Dabei handelt es sich um einen Allgemeinarzt sowie eine Kinderärztin, erklärte OB Marcel Schmidt. „Sie wollen ab dem zweiten Quartal 2026 in einer Gemeinschaftspraxis tätig werden.“ Dafür sei angefragt worden, ob die...
