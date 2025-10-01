Stadt schafft Sicherheit auf Schulweg: Stollberg plant zwei Zebrastreifen

Die Streichung der Schülerlotsen in Stollberg sorgte für Elternproteste. Nun hat die Stadt Lösungen in Aussicht gestellt - zeitnah. Auch über die Verkehrssituation im Zentrum wurde jetzt diskutiert.

Wenn der Morgen wieder dunkel ist und die Straßen im Dämmerlicht liegen, beginnt für viele Kinder der gefährlichste Teil des Tages: der Weg zur Schule. In Stollberg sorgte die Sicherheit zuletzt für Zoff, nachdem die Stadt aus Kostengründen die Verkehrshelfer gestrichen hatte. Ein Thema, das im Herbst zusätzliche Brisanz gewinnt. Nun aber... Wenn der Morgen wieder dunkel ist und die Straßen im Dämmerlicht liegen, beginnt für viele Kinder der gefährlichste Teil des Tages: der Weg zur Schule. In Stollberg sorgte die Sicherheit zuletzt für Zoff, nachdem die Stadt aus Kostengründen die Verkehrshelfer gestrichen hatte. Ein Thema, das im Herbst zusätzliche Brisanz gewinnt. Nun aber...