Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einer der Zebrastreifen soll an der Hohensteiner Straße in Stollberg entstehen, wo es derzeit eine sogenannte Querungshilfe gibt.
Einer der Zebrastreifen soll an der Hohensteiner Straße in Stollberg entstehen, wo es derzeit eine sogenannte Querungshilfe gibt. Bild: Ralf Wendland
Einer der Zebrastreifen soll an der Hohensteiner Straße in Stollberg entstehen, wo es derzeit eine sogenannte Querungshilfe gibt.
Einer der Zebrastreifen soll an der Hohensteiner Straße in Stollberg entstehen, wo es derzeit eine sogenannte Querungshilfe gibt. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Stadt schafft Sicherheit auf Schulweg: Stollberg plant zwei Zebrastreifen
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Streichung der Schülerlotsen in Stollberg sorgte für Elternproteste. Nun hat die Stadt Lösungen in Aussicht gestellt - zeitnah. Auch über die Verkehrssituation im Zentrum wurde jetzt diskutiert.

Wenn der Morgen wieder dunkel ist und die Straßen im Dämmerlicht liegen, beginnt für viele Kinder der gefährlichste Teil des Tages: der Weg zur Schule. In Stollberg sorgte die Sicherheit zuletzt für Zoff, nachdem die Stadt aus Kostengründen die Verkehrshelfer gestrichen hatte. Ein Thema, das im Herbst zusätzliche Brisanz gewinnt. Nun aber...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
11.09.2025
4 min.
Stadträte im Erzgebirge spenden Sitzungsgelder: Rettung für Schülerlotsen?
In Stollberg fehlt derzeit das Geld für die Schülerlotsen.
Eltern haben im Rat Lösungen für sichere Schulwege angemahnt. Bei dem Treffen wurde deutlich, dass es Stollberg finanziell schlechter geht als gedacht. Aber hinter den Kulissen bewegt sich einiges.
Michael Urbach
Von Michael Urbach
2 min.
11.09.2025
2 min.
Kommentar zu Wegfall von Schülerlotsen im Erzgebirge: Richtiger Ton gefragt
Meinung
Redakteur
In Stollberg gibt es seit diesem Schuljahr keine Verkehrshelfer mehr.
In Stollberg wird an Lösungen gearbeitet, die gestrichenen Schülerlotsen zu ersetzen. Doch es geht nicht nur darum, was man tut, sondern wie man darüber spricht.
Michael Urbach
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
Mehr Artikel