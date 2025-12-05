Startschuss für Generationenprojekt in Tagespflege-Einrichtung im Erzgebirge

Stollberg
Alt und Jung vereinen will die Tagespflege Thalheim der Diakonie Erzgebirge. Am Donnerstag waren Kitakinder in der Einrichtung. Es war ein fröhliches Beisammensein, auf das aufgebaut werden soll.
Das letzte Lied der Aufführung sangen die Tagespflege-Gäste und Kinder der Thalheimer Kita „Sonnenschein“ gemeinsam. „Wenn es Raachermannel naabelt“ hallte durch den hellen Raum der Thalheimer Einrichtung der Diakonie Erzgebirge. Sieben Seniorinnen saßen am Tisch bei Gebäck und Getränken. Die Kita-Kids – kostümiert unter anderem...
