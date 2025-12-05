Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kinder der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ waren in der Tagespflege in Thalheim zu Gast.
Kinder der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ waren in der Tagespflege in Thalheim zu Gast. Bild: Ralf Wendland
Kinder der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ waren in der Tagespflege in Thalheim zu Gast.
Kinder der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ waren in der Tagespflege in Thalheim zu Gast. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Startschuss für Generationenprojekt in Tagespflege-Einrichtung im Erzgebirge
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alt und Jung vereinen will die Tagespflege Thalheim der Diakonie Erzgebirge. Am Donnerstag waren Kitakinder in der Einrichtung. Es war ein fröhliches Beisammensein, auf das aufgebaut werden soll.

Das letzte Lied der Aufführung sangen die Tagespflege-Gäste und Kinder der Thalheimer Kita „Sonnenschein“ gemeinsam. „Wenn es Raachermannel naabelt“ hallte durch den hellen Raum der Thalheimer Einrichtung der Diakonie Erzgebirge. Sieben Seniorinnen saßen am Tisch bei Gebäck und Getränken. Die Kita-Kids – kostümiert unter anderem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
19:27 Uhr
2 min.
Bestatter schiebt totem Mann Bußgeld für Tempovergehen unter
Dem beschuldigten Bestatter droht eine lange Haftstrafe. (Symbolbild)
Um ein Knöllchen loszuwerden, greift eine Bestattungsfirma in Portugal laut Justiz zu einem dreisten Trick. Der Betrugsversuch fliegt aber auf - dem Beschuldigten droht nun eine lange Haftstrafe.
20.09.2025
1 min.
Sonnenschein-Kinder im Erzgebirge müssen weiter auf Spielplatz warten
Die Kinder der Thalheimer Kita Sonnenschein warten auf den neuen Spielplatz.
Das 310.000 Euro teure Projekt in Thalheim verzögert sich. Warum?
Jan Oechsner
21.11.2025
3 min.
Vorlesetag im Erzgebirge: Lampenfieber inklusive – Landtagsabgeordneter bei neugierigen Kitakindern
Stephan Weinrich las im „Kinderland“ in Lugau Kindern der Gruppe Vorschulfüchse vor.
Für den Landtagsabgeordneten und Bürgermeister von Niederdorf, Stephan Weinrich, war es das erste Mal: am bundesweiten Vorlesetag teilzunehmen – in einer Kita in Lugau. Lief das rund?
Katrin Hofmann
19:32 Uhr
3 min.
Schüler gegen Wehrpflicht - Tausende Teilnehmer bei Streik
In Dresden begann der Protest um 10.00 Uhr.
Bundesweit setzen junge Menschen mit den Demonstrationen ein Zeichen gegen die Wehrpflicht. In Sachsen beteiligen sich Tausende an den Aktionen.
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel