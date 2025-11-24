Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Auf der B 169 bei Stollberg hat es in der Nacht einen Unfall gegeben.
Auf der B 169 bei Stollberg hat es in der Nacht einen Unfall gegeben. Bild: Patrick Seeger/dpa
Auf der B 169 bei Stollberg hat es in der Nacht einen Unfall gegeben.
Auf der B 169 bei Stollberg hat es in der Nacht einen Unfall gegeben. Bild: Patrick Seeger/dpa
Stollberg
Stollberg: 39-Jähriger rammt Ampeln unter Alkoholeinfluss
Redakteur
Von Michael Urbach
Ein Opel-Fahrer hat auf der B 169 bei Stollberg die Kontrolle verloren. Alkohol am Steuer spielte eine Rolle.

Ein 39-jähriger Opel-Fahrer ist in der Nacht zu Montag auf der B 169 bei Stollberg verunglückt. Kurz vor der Kreuzung zur B 180 kam er gegen 2.25 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen zwei Ampelanlagen. Laut Polizei zeigte ein Atemalkoholtest 0,7 Promille.
