Stollberg: 39-Jähriger rammt Ampeln unter Alkoholeinfluss

Stollberg
Ein Opel-Fahrer hat auf der B 169 bei Stollberg die Kontrolle verloren. Alkohol am Steuer spielte eine Rolle.
Ein 39-jähriger Opel-Fahrer ist in der Nacht zu Montag auf der B 169 bei Stollberg verunglückt. Kurz vor der Kreuzung zur B 180 kam er gegen 2.25 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen zwei Ampelanlagen. Laut Polizei zeigte ein Atemalkoholtest 0,7 Promille.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.