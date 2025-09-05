Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hat bei der Durchsuchung einer Stollberger Wohnung Drogen entdeckt.
Die Polizei hat bei der Durchsuchung einer Stollberger Wohnung Drogen entdeckt. Bild: Symbolfoto: H. Schmidt/dpa
Die Polizei hat bei der Durchsuchung einer Stollberger Wohnung Drogen entdeckt.
Die Polizei hat bei der Durchsuchung einer Stollberger Wohnung Drogen entdeckt. Bild: Symbolfoto: H. Schmidt/dpa
Stollberg
Stollberg: Polizei entdeckt bei Wohnungsdurchsuchung Drogen
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Unerlaubte Rauschmittel gehörten zu den Dingen, die Beamte bei einem 39-Jährigen im Erzgebirge fanden.

Im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren, das wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln läuft, rückte die Polizei am 4. September in Stollberg an. Das Verfahren wird gegen einen 39-Jährigen aus Stollberg geführt, der im Verdacht steht, illegal mit Drogen zu handeln. Der Verdächtigte erhielt in den Morgenstunden...
