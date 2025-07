Stollbergs OB erntet Kritik für Vorwort - und überrascht

Für seine Äußerungen im Stadtanzeiger hat Marcel Schmidt Kritik auf sich gezogen. Dabei geht es auch um den Umgang mit Fakten. Nun hat der OB reagiert - und wieder geschrieben.

Wenn monatlich das Mitteilungsblatt erscheint, ist das in vielen Orten kein Aufreger. In Stollberg schaut mancher dagegen mit Spannung hin, was mit dem Vorwort des OB zu tun hat. Denn nicht nur einmal hat Marcel Schmidt (FWU) mit dem, was er schreibt, polarisiert. Jüngst brandete dazu Kritik im Stadtrat auf. „Wir erleben zunehmend ein Abgleiten...