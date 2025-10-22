Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schülerlotsen sind besonders in den dunklen Monaten eine wichtige Hilfe.
Schülerlotsen sind besonders in den dunklen Monaten eine wichtige Hilfe. Bild: Paul Zinken/dpa
Stollberg
Stollbergs Schülerlotsen kehren dank engagierter Eltern zurück
Redakteur
Von Michael Urbach
Eltern in Stollberg haben mehrere Tausend Euro gesammelt, um Schulkindern Sicherheit zu bieten. Verkehrshelfer sind nun wieder im Einsatz. Was plant die Stadt als nächstes?

Dank einer Spendenaktion stehen in Stollberg seit Ende der Herbstferien wieder Verkehrshelfer an den Straßen, um Schulkindern einen sicheren Weg zu ermöglichen. „Sie sind an Schillerstraße, Hohensteiner Straße und Glückauf-Straße im Einsatz“, sagte Jana Schreiter, Abteilungsleiterin Liegenschaften, am Montag im Stadtrat. Ihre...
11.09.2025
4 min.
Stadträte im Erzgebirge spenden Sitzungsgelder: Rettung für Schülerlotsen?
In Stollberg fehlt derzeit das Geld für die Schülerlotsen.
Eltern haben im Rat Lösungen für sichere Schulwege angemahnt. Bei dem Treffen wurde deutlich, dass es Stollberg finanziell schlechter geht als gedacht. Aber hinter den Kulissen bewegt sich einiges.
Michael Urbach
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
01.10.2025
4 min.
Stadt schafft Sicherheit auf Schulweg: Stollberg plant zwei Zebrastreifen
Einer der Zebrastreifen soll an der Hohensteiner Straße in Stollberg entstehen, wo es derzeit eine sogenannte Querungshilfe gibt.
Die Streichung der Schülerlotsen in Stollberg sorgte für Elternproteste. Nun hat die Stadt Lösungen in Aussicht gestellt - zeitnah. Auch über die Verkehrssituation im Zentrum wurde jetzt diskutiert.
Michael Urbach
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel