Stollbergs Schülerlotsen kehren dank engagierter Eltern zurück

Eltern in Stollberg haben mehrere Tausend Euro gesammelt, um Schulkindern Sicherheit zu bieten. Verkehrshelfer sind nun wieder im Einsatz. Was plant die Stadt als nächstes?

Dank einer Spendenaktion stehen in Stollberg seit Ende der Herbstferien wieder Verkehrshelfer an den Straßen, um Schulkindern einen sicheren Weg zu ermöglichen. „Sie sind an Schillerstraße, Hohensteiner Straße und Glückauf-Straße im Einsatz", sagte Jana Schreiter, Abteilungsleiterin Liegenschaften, am Montag im Stadtrat. Ihre...