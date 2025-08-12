Stolperfalle Tiktok-Video: Mann im Erzgebirge wegen eines Disko-Livestreams vor Gericht

Stollberg
Ein Chemnitzer musste sich vor dem Stollberger Amtsgericht wegen eines Tiktok-Videos verantworten. Nicht, weil der Inhalt selbst eine Straftat zeigte – sondern wegen eines Themas, das für alle Smartphone-Besitzer relevant ist.
Ein unbedachtes Tiktok-Video kann vor Gericht enden: so geschehen einem Chemnitzer, der am Montag deshalb vor dem Amtsgericht Stollberg stand. Er wurde zu 60 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt.
