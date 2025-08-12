Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch auf Tiktok ist Umsicht beim Posten geboten, um keine Rechte zu verletzen.
Auch auf Tiktok ist Umsicht beim Posten geboten, um keine Rechte zu verletzen. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Auch auf Tiktok ist Umsicht beim Posten geboten, um keine Rechte zu verletzen.
Auch auf Tiktok ist Umsicht beim Posten geboten, um keine Rechte zu verletzen. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Stollberg
Stolperfalle Tiktok-Video: Mann im Erzgebirge wegen eines Disko-Livestreams vor Gericht
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Chemnitzer musste sich vor dem Stollberger Amtsgericht wegen eines Tiktok-Videos verantworten. Nicht, weil der Inhalt selbst eine Straftat zeigte – sondern wegen eines Themas, das für alle Smartphone-Besitzer relevant ist.

Ein unbedachtes Tiktok-Video kann vor Gericht enden: so geschehen einem Chemnitzer, der am Montag deshalb vor dem Amtsgericht Stollberg stand. Er wurde zu 60 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
22.07.2025
4 min.
Familiendrama im Erzgebirge: Enkel soll eigene Oma um mindestens 100.000 Euro betrogen haben
Es ging am Amtsgericht um viel Geld, welches laut Staatsanwaltschaft veruntreut worden ist.
Spektakulärer Prozess am Stollberger Amtsgericht: Laut Staatsanwaltschaft hat ein Enkel als Bevollmächtigter das Ersparte seiner Oma veruntreut. Sind auch Ehefrau und Schwiegereltern verwickelt?
Jan Oechsner
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
2 min.
Einsatz auf Sternquell Wiesn in Plauen ist vor Gericht gelandet
Am Montag fand der Prozess am Amtsgericht in Plauen statt.
Vor dem Amtsgericht in Plauen wurde wegen eines Vorfalls auf der Sternquell Wiesn verhandelt. Was passiert ist und wie das Verfahren ausging.
Jonas Patzwaldt
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel