  • Tätlicher Angriff in der Galerie Roter Turm in Chemnitz: Erzgebirger kassiert Freiheitsstrafe

Der Vorfall ereignete sich im Sommer des vergangenen Jahres im Chemnitzer Einkaufszentrum Galerie Roter Turm.
Für die Urteilsfindung gegen den Erzgebirger war das Amtsgericht Stollberg zuständig.
Der Angeklagte wurde zu sechs Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt (Symbolbild).
Der Vorfall ereignete sich im Sommer des vergangenen Jahres im Chemnitzer Einkaufszentrum Galerie Roter Turm.
Für die Urteilsfindung gegen den Erzgebirger war das Amtsgericht Stollberg zuständig.
Der Angeklagte wurde zu sechs Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt (Symbolbild).
Stollberg
Tätlicher Angriff in der Galerie Roter Turm in Chemnitz: Erzgebirger kassiert Freiheitsstrafe
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Ein Erzgebirger, wegen Naziparolen vorbestraft, wurde in Stollberg zu Haft verurteilt. Laut Richterin passte eines seiner Opfer in einem Chemnitzer Einkaufszentrum zu seiner politischen Gesinnung. Der Fall zeigt aber auch, was Zivilcourage heißt.

Der Hass auf vermeintlich homosexuelle Personen passe zur politischen Einstellung des Angeklagten, sagte die Richterin des Amtsgerichts Stollberg bei der Urteilsverkündung. Deshalb habe eines der beiden Opfer auf ihn wie das passende Ziel gewirkt. Der Angeklagte, ein Erzgebirger in den Mittzwanzigern, musste sich in dieser Woche vor Gericht...
