Streichungen beim Stadtbus: Stollbergerin kämpft um Haltestelle

Die Kosten für den Stollberger Stadtbus laufen aus dem Ruder. Daher sollen in wenigen Tagen Verbindungen wegfallen. In der Hufelandstraße hat sich Widerstand zusammengebraut. Mit Erfolg?

Ein kalter Wind weht an diesem Morgen in Stollberg, dazu prasselt der Regen. Ein paar Frauen warten an der Bushaltestelle Hufelandstraße. Manche haben ihre Hände in den Jackentaschen vergraben. Als der Bus kommt, zückt Brigitte Suhr ihre Liste und einen Stift, marschiert gen Einstieg: Die 79-Jährige sammelt Unterschriften gegen die Kürzungen...