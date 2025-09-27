Tag der Deutschen Einheit: Georg Milbradt hält Festrede im Erzgebirge

Im Raum Stollberg sind öffentliche Gedenkveranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit rar. In Hohndorf allerdings findet jährlich eine statt – diesmal mit Ex-Ministerpräsident Georg Milbradt.

Am 3. Oktober jährt sich der Tag der Deutschen Einheit zum 35. Mal. Anlässlich dieses bundesweit geltenden Feiertages finden zumindest in zwei Kommunen im Raum Stollberg öffentliche Festakte des Gedenkens statt. Am 3. Oktober jährt sich der Tag der Deutschen Einheit zum 35. Mal. Anlässlich dieses bundesweit geltenden Feiertages finden zumindest in zwei Kommunen im Raum Stollberg öffentliche Festakte des Gedenkens statt.