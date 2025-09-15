Tag eins nach Sieg von Polizistin bei Bürgermeisterwahl im Erzgebirge: Das sagen die Bürger

Stollberg
Sie hat die Auerbacher Bürgermeisterwahl klar gewonnen: Anja Prietzel holte mehr als 70 Prozent der Stimmen. Doch ein Thema bleibt weiter umstritten, wenn man bei den Bürgern fragt.
Tag eins nach ihrem Sieg war für Anja Prietzel ein ganz normaler Arbeitsmontag: 5.45 Uhr aufstehen, dann Bürgermeisterkonferenz im Landratsamt Annaberg-Buchholz, dann rasch Mittagessen - aber eher am frühen Nachmittag. Dann die Auerbacher Gemeinderatssitzung für 19 Uhr vorbereiten. Es geht wieder um Wichtiges, etwa den Abriss des Südflügels...
