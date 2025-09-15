Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tag eins nach Sieg von Polizistin bei Bürgermeisterwahl im Erzgebirge: Das sagen die Bürger

Anja Prietzel ist derzeit noch kommissarische Bürgermeisterin von Auerbach - bald tritt sie den Posten aber hauptamtlich an.
Anja Prietzel ist derzeit noch kommissarische Bürgermeisterin von Auerbach - bald tritt sie den Posten aber hauptamtlich an. Bild: Jan Oechsner
Anja Prietzel ist derzeit noch kommissarische Bürgermeisterin von Auerbach - bald tritt sie den Posten aber hauptamtlich an.
Anja Prietzel ist derzeit noch kommissarische Bürgermeisterin von Auerbach - bald tritt sie den Posten aber hauptamtlich an. Bild: Jan Oechsner
Stollberg
Tag eins nach Sieg von Polizistin bei Bürgermeisterwahl im Erzgebirge: Das sagen die Bürger
Redakteur
Von Jan Oechsner
Sie hat die Auerbacher Bürgermeisterwahl klar gewonnen: Anja Prietzel holte mehr als 70 Prozent der Stimmen. Doch ein Thema bleibt weiter umstritten, wenn man bei den Bürgern fragt.

Tag eins nach ihrem Sieg war für Anja Prietzel ein ganz normaler Arbeitsmontag: 5.45 Uhr aufstehen, dann Bürgermeisterkonferenz im Landratsamt Annaberg-Buchholz, dann rasch Mittagessen - aber eher am frühen Nachmittag. Dann die Auerbacher Gemeinderatssitzung für 19 Uhr vorbereiten. Es geht wieder um Wichtiges, etwa den Abriss des Südflügels...
