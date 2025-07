Tatort Deutschlandschachthalde: Erzgebirgerin am späten Abend offenbar vergewaltigt – Kripo ermittelt

Als die Frau vom Glückauf-Turm in Oelsnitz wieder herunterkam, wurde sie von zwei Männern verfolgt. Schließlich ist es laut Polizei zum Übergriff gekommen. Was bislang bekannt ist.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer Vergewaltigung in Oelsnitz. Am späten Abend des vergangenen Sonntags soll sich der Vorfall zugetragen haben, nahe des Glückauf-Turms. „Nach gegenwärtigen Kenntnis- und Ermittlungsstand kann eine mögliche Vergewaltigung nicht ausgeschlossen werden“, so ein Sprecher der...