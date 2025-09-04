Telefonbetrüger bringen im Erzgebirge und in Mittelsachsen zwei Seniorinnen um viel Geld

Stollberg
Im Erzgebirge und in Mittelsachsen fanden die Täter diesmal ihre Opfer. In einem Fall war die Masche besonders perfide.
Telefonbetrüger haben erneut im Erzgebirge und in Mittelsachsen Seniorinnen um ihr Geld gebracht. Dabei gaben sich die Täter als Bankmitarbeiterin bzw. Polizist aus, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag berichtete.
