Das Burattino in Stollberg hat jetzt Besuchern einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Gabi Mühlisch aus Niederwürschnitz (62) probierte dabei ein Kostüm an. Gloria Breite (l.) half ihr.
Das Burattino in Stollberg hat jetzt Besuchern einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Gabi Mühlisch aus Niederwürschnitz (62) probierte dabei ein Kostüm an. Gloria Breite (l.) half ihr.
Stollberg
Theater im Erzgebirge ermöglicht Blick hinter die Kulissen – und sogar Kostümprobe
Von Ralf Wendland
Alles erleben, außer der eigentlichen Inszenierung: Ein neues Format im Theater Burattino in Stollberg ermöglicht Einblicke in Bereiche, die Besuchern sonst verborgen bleiben.

Hinter den Kulissen des Theaters Burattino im Areal Stalburg in Stollberg gibt es viel zu entdecken. Da sind die Technik, Werkstätten, Kulissen und der Kostümfundus aus der über 60-jährigen Theatergeschichte. Und da sind die Darsteller, die sonst auf der Bühne stehen. Zu ihnen gehört Gloria Breite.
