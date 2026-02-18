Theater im Erzgebirge ermöglicht Blick hinter die Kulissen – und sogar Kostümprobe

Stollberg
Alles erleben, außer der eigentlichen Inszenierung: Ein neues Format im Theater Burattino in Stollberg ermöglicht Einblicke in Bereiche, die Besuchern sonst verborgen bleiben.
Hinter den Kulissen des Theaters Burattino im Areal Stalburg in Stollberg gibt es viel zu entdecken. Da sind die Technik, Werkstätten, Kulissen und der Kostümfundus aus der über 60-jährigen Theatergeschichte. Und da sind die Darsteller, die sonst auf der Bühne stehen. Zu ihnen gehört Gloria Breite.
