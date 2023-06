Tierischer Einsatz: Feuerwehr rettet jungen Fuchs aus einem Teich

Am Freitag kurz nach 10 Uhr am Morgen hatte die Feuerwehr Oelsnitz einen Einsatz mit 13 Kameraden, um ein tierisches Problem zu lösen. Ein Fuchs war in einem Teich neben der Sportarena Hoffeld in Not geraten. Marleen Clauß, Vollzugsbedienstete Brandschutz bei der Stadt Oelsnitz und Einsatzleiterin, erzählt: "Das Jungtier saß erschöpft und...