Ein Mann kam bei dem Brand Heiligabend in Thalheim ums Leben.
Ein Mann kam bei dem Brand Heiligabend in Thalheim ums Leben.
Stollberg
Tödlicher Wohnhausbrand im Erzgebirge: Ermittler haben zwei mögliche Ursachen im Visier
Redakteur
Von Michael Urbach
Ein tragisches Feuer an Heiligabend forderte in Thalheim ein Menschenleben. Die Ermittlungen zu den Ursachen laufen. Zwei Hypothesen stehen im Raum.

Eine Tragödie ereignete sich Heiligabend in Thalheim, als ein 82 Jahre alter Mann bei einem Wohnhausbrand an der Stadtbadstraße ums Leben kam. Zur Frage, wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird nach wie vor ermittelt.
Mehr Artikel