Tödlicher Wohnhausbrand im Erzgebirge: Ermittler haben zwei mögliche Ursachen im Visier

Eine Tragödie ereignete sich Heiligabend in Thalheim, als ein 82 Jahre alter Mann bei einem Wohnhausbrand an der Stadtbadstraße ums Leben kam. Zur Frage, wie es zu dem Feuer kommen konnte, wird nach wie vor ermittelt.