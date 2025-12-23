Totalschaden: Auto kollidiert im Erzgebirge mit Brückengeländer

Stollberg
Die Fahrerin eines Autos ist in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Auf der Meinersdorfer Straße in Gornsdorf hat sich am Dienstag gegen 6.30 Uhr ein Unfall ereignet. Die 48-jährige Fahrerin eines Pkw Ssangyong war von der Bundesstraße 180 kommend in Richtung Gornsdorf unterwegs. Am Ortseingang Gornsdorf kollidierte der Wagen in einer Linkskurve mit dem Brückengeländer über den Fluss Zwönitz.
